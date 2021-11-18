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بمشاركة أحبار الكنيسة.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد تجليسه التاسع من دير الأنبا بيشوي

12:02 م الخميس 18 نوفمبر 2021
بمشاركة أحبار الكنيسة.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد تجليسه التاسع من دير الأنبا بيشوي

البابا تواضروس


كتب- مينا غالي:

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم، قداس عيد تجليسه التاسع بطريركًا على الكرازة المرقسية، وذلك من كنيسة التجلي بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وشارك قداسة البابا تواضروس في صلوات القداس، لفيف من أحبار المجمع المقدس، الذين يتواجدون حاليًا بدير الأنبا بيشوي لحضور سيمينار المجمع المقدس الذي يعقد برئاسة البابا، وبحضور كافة مطارنة وأساقفة المجمع المقدس داخل وخارج مصر.

وتحتفل الكنيسة القبطية اليوم 18 نوفمبر، بالذكرى التاسعة لتجليس البابا تواضروس الثاني بطريركًا، على كرسي القديس مارمرقس وكنيسة الإسكندرية القبطية ليصبح البابا رقم 118 في تاريخ الكنيسة المصرية.

وهنأ المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية، البابا تواضروس، بمناسبة عيد تجليسه التاسع، وقال في منشور عبر الصفحة الرسمية له على "فيس بوك": المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد تجليسه التاسع، مصلين أن ترافقه النعمة الإلهية والحكمة السماوية، في طريق نمو الكنيسة وبنيان ملكوت الله".

كما هنأ المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، البابا تواضروس بمناسبة العيد التاسع لتجليس قداسته على كرسي القديس مار مرقس الرسول. وقال في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "إلى مُنتهى الأعوام .. طالبين من الله أن يحفظ لنا حياته سنين عديدة وأزمنة سالمة مديدة."

البابا تواضروس دير الأنبا بيشوي تجليس البابا تواضروس

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