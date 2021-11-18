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شلل الأطفال.. الصحة تستعد لإطلاق حملة تطعيم قومية خلال أيام

12:00 م الخميس 18 نوفمبر 2021
شلل الأطفال.. الصحة تستعد لإطلاق حملة تطعيم قومية خلال أيام

تطعيم شلل الأطفال

كتب- أحمد جمعة:

تستعد وزارة الصحة والسكان لإطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال الأيام المقبلة، فضلاً عن إطلاق جدول التطعيمات الإجبارية للأطفال، وتكون خلال أول 24 ساعة من عمر الطفل "تطعيم الأطفال الكبدي الفيروسي B، وكبدي رضع، وتطعيم ضد شلل الأطفال الجرعة الصفرية، والتطعيم ضد الدرن BCG".

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، فعند بلوغ الطفل عمر شهرين تتمثل الجرعات اللازمة في تطعيم ضد شلل الأطفال، تطعيم خماسي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس، وتطعيم الالتهاب الكبدي الفيروسي B والأنفلونزا البكتيرية، ثم تطعيم ضد شلل الأطفال في الشهر الرابع، والسادس، والتاسع، والتطعيم ضد شلل الأطفال والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية عند بلوغ 12 شهراً، والتطعيم ضد السعال الديكي والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والدفتيريا، عند بلوغ 18 شهراً.

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