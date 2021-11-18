مؤشر الطاقة العالمي.. مصر الثانية أفريقيا في تقرير 2021

كتب- محمد غايات:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديوجرافيك يرصد من خلاله ترتيب مصر في مؤشر الطاقة العالمي 2021 والصادر عن مجلس الطاقة العالمي.

ويعد المؤشر بمثابة تأكيد على جهود مصر الإيجابية في مكافحة تغير المناخ، بتقدم ترتيبها الملحوظ لتأتي في المركز 54 عالميًّا من بين 101 دولة والثاني أفريقيّا، مقارنة بالترتيب 78 عالميا في 2020 من بين 108 دول والـ 8 أفريقيا.

وتقوم منهجية المؤشر على مقارنة ترتيب أنظمة الطاقة عالميًّا وتقييم أداء نظام الطاقة فيها؛ مما يعكس التوازن والمتانة في أبعاده الثلاثة، وهي: أمن الطاقة وعدالة توزيع الطاقة واستدامة الطاقة، ولكل منها وزن نسبي، وتُشكل مجتمعةً مجموعة نقاط من (صفر: 100)، حيث إن 100 تعني الأفضل أداءً والعكس صحيح.