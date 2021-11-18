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الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن بداية انخفاض الحرارة تدريجيا

11:07 ص الخميس 18 نوفمبر 2021
الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن بداية انخفاض الحرارة تدريجيا

تطورات حالة الطقس

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تطورات حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الساعات القادمة على مدار اليوم الخميس.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن طقس اليوم معتدل على شمال البلاد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وأشارت الهيئة إلى أنه يبدأ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة لتسود أجواء باردة نسبيا.

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الطقس درجات الحرارة الأمطار الشبورة

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