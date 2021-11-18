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ميدوزا - 11.. انطلاق التدريب البحري الجوي بمشاركة 4 دول بينها مصر

10:54 ص الخميس 18 نوفمبر 2021
ميدوزا - 11.. انطلاق التدريب البحري الجوي بمشاركة 4 دول بينها مصر

التدريب البحري الجوي المشترك (ميدوزا - 11)


كتب- محمد سامي:

انطلقت فعاليات التدريب البحري الجوي المشترك (ميدوزا - 11)، حيث تستمر فعالياته على مدار عدة أيام بدولة اليونان وذلك بمشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية واليونانية والقبرصية والإماراتية فضلاً عن مشاركة المملكة الأردنية الهاشمية بصفة مراقب.

ويشارك في التدريب من الجانب المصري حاملة المروحيات (جمال عبد الناصر) من طراز ميسترال، وعدد من القطع البحرية مختلفة الطرازات وعناصر القوات الخاصة البحرية, بالإضافة إلى عدد من الطائرات متعددة المهام، وعناصر من القوات الخاصة، فضلاً عن مشاركة عدد من طلبة الكلية البحرية المصرية خلال تنفيذهم معسكر التدريب الخارجي.

بدأت فعاليات التدريب بتنفيذ القوات البحرية المصرية واليونانية تدريبا بحرياً عابراً جنوب شرق جزيرة كريت أثناء رحلة الذهاب، فضلاً عن عقد محاضرات نظرية لتوحيد المفاهيم القتالية بين عناصر القوات الجوية للدول المشاركة في التدريب.

ومن المقرر تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية منها قيام القوات المشاركة في التدريب بأعمال التخطيط وإدارة عمليات بحرية وجوية مشتركة والقيام بأعمال الإبرار البحري والجوي بمشاركة عناصر القوات الخاصة.

يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية ومثيلاتها من الدول الصديقة والشقيقة.

ميدوزا التدريب البحري الجوي القوات المسلحة القوات الجوية البحرية المصرية

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