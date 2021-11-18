زيارة الأمير تشارلز للجامع الأزهر.. إجراءات أمنية مكثفة بمنطقة الحسين - صور

كتب- محمود مصطفى:

كثفت مديرية أمن القاهرة، من إجراءاتها الأمنية بمنطقة الحسين، صباح الخميس، استعدادا لزيارة ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز وزوجته، للجامع الأزهر، بعد ظهر اليوم.

ودفعت وزارة الداخلية، بتعزيزات أمنية وبعض الخدمات المرورية أمام الجامع الأزهر، لتنظيم حالة المرور، منعا لوجود تكدسات بالمنطقة أثناء الزيارة.

ويلتقي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الخميس المقبل، ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز.

وقال مصدر مطلع بالأزهر الشريف، إن الأمير تشارلز وزوجته كاميلا يزوران الجامع الأزهر، ظهر الخميس المقبل، ويلتقيان فضيلة الإمام الأكبر ويعض قيادات المشيخة، مشيرا إلى أن ولي عهد بريطانيا هو من طلب ذلك، لحبه الشديد للأماكن السياحية.

وأضاف المصدر في تصريح لمصراوي، أن فضيلة الإمام الأكبر وولي عهد بريطانيا يبحثان الموضوعات المشتركة بينهما، أبرزها تغير المناخ لاهتمامها الشديد به، مشيرا إلى أن الأمير تشارلز يولي أهمية خاصة لهذا الموضوع، خاصة وأن مصر تستضيف القمة المقبلة للمناخ cop 27.

وأشار المصدر، إلى أن شيخ الأزهر وولي عهد بريطانيا يناقشان الحوار بين الأديان، وخاصة وأن الأمير تشارلز يعد بحكم منصبه على رأس الكنيسة الإنجليكانية في المملكة المتحدة.

ولفت المصدر، إلى أن فضيلة الإمام الأكبر ولي عهد بريطانيا يبحثان التناغم الديني، ودور الدين في الحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن اللقاء يعقد بأكمله داخل الجامع الأزهر الشريف، ولن تحدث لقاءات بمكتب شيخ الأزهر بالمشيخة، كما هو المعتاد في مثل هذه الزيارات.

ونوه المصدر، بأن الأمير تشارلز التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أثناء رئاسته لجامعة الأزهر في عام 2006، ومحنته الجامعة آنذاك الدكتوراه الفخرية، لدوره في دعم أفكار التسامح والحوار بين الأديان.

وتعد هذه هي المرة الثاني التي يزور فيها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا الجامع الأزهر، وكانت المرة الأولى عام 2006 التقيا خلال الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق.

واستمع ولي عهد بريطانيا وزوجته إلى درس ديني ألقاه الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، وندد خلالها الأمير تشارلز برسوم الكاريكاتير التي ظهرت في صحيفة دنماركية تسيئ للرسول عليه الصلاة والسلام.

ودعا في محاضرة ألقاها في الجامع الأزهر زار ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز وزوجته كاميلا الجامع الأزهر في القاهرة، واستمعا إلى درس ديني بحضور شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوى. وندد الأمير تشارلز برسوم الكاريكاتير التي ظهرت في صحيفة دنماركية مسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام.

ودعا الأمير تشارلز، خلال المحاضرة إلى الاحترام المتبادل بين أصحاب الديانات المختلفة بعد الاحتجاجات العنيفة التي جرت في بعض الدول الإسلامية ضد الرسوم.