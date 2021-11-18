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العاصمة الإدارية.. آخر موعد للمشاركة في مسابقة اسم وشعار المدينة

10:48 ص الخميس 18 نوفمبر 2021
العاصمة الإدارية.. آخر موعد للمشاركة في مسابقة اسم وشعار المدينة

العاصمة الإدارية

كتب- محمد سامي:

دعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة جميع المصريين أفرادا ومجموعات وشركات للاشتراك بالأفكار والمقترحات لاختيار اسم لمدينة العاصمة الإدارية، وصياغة جملة دعائية بالإضافة إلى تصميم شعار مبتكر وهوية بصرية مميزة تعكس رؤية الدولة من إنشاء مدن ذكية جديدة والنهوض بالمجتمع من خلال العلم والفن والابتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة.

كما تهدف لتشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة في البناء والتطوير لتحقيق نهضة شاملة في جميع المجالات.

ودعت الهيئة للمشاركة في هذه المسابقة من خلال الموقع الإلكتروني (www.egbranding.eg)، على أن يكون آخر موعد لاستلام الأعمال يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021.

وترسل جميع الأعمال من خلال هذا الموقع ولا يتم استلام أي ملف سواء مطبوع أو رقمي باليد، ويتم فحص وفرز وتقييم جميع الأعمال بشفافية وموضوعية وحيادية تامة من خلال مجموعة من الخبراء والمفكرين والأدباء والفنانين ورجال الدولة.

العاصمة الإدارية اسم العاصمة الجديدة الهيئة الهندسية القوات المسلحة

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