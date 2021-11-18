لحوم طوال العام للأسر الأولى بالرعاية.. تفاصيل مشروع "صكوك الإطعام" التابع للأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

تطلق وزارة الأوقاف مشروع "صكوك الإطعام"، للتبرع بأموال الزكاة والصدقات والكفارات، وتوجيهها لتوفير كميات من اللحوم لتوزيعها على مدار العام على الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن إطلاق المشروع يأتي تحقيقا لقوله تعالى وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا * إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا" ، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: "تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ" (متفق عليه).

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن ذلك يأتي بعد نجاح مشروع صكوك الأضاحي وتحقيقه عائدًا غير مسبوق في العام الهجري 1443 هجرية، يقدر ب142 مليون جنيه، وتم وزيع 1453 طنًّا من اللحوم على مليون وأربعمائة وثلاثة وخمسين ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

وينشر "مصراوي" تفاصيل مشروع "صكوك الإطعام" كما يلي:

- يهدف المشروع لتوزيع اللحوم طوال العام على الأسر الأولى بالرعاية.

- يتم التنسيق خلال التوزيع مع وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي.

_ إطلاق صك إطعام موحد قيمته 300 جنيه.

- يشمل الصك كل أنواع التبرع سواء أكان زكاة مال، أم صدقة، أم كفارة، أم نذرًا.

- تخصيص حسابات بالبنوك لتلقي التبرعات.

- المشروع يأتي ضمن مبادرة "حياة كريمة"

- التبرع على الحسابات التالية

1. البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

2. بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

3. البنك الأهلي حساب رقم :0013070465285400014

4. البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

5. البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818

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