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رئيس الشيوخ يضع إكليل من الزهور علي قبر الجندي المجهود بموسكو

10:25 ص الخميس 18 نوفمبر 2021
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كتب- نشأت علي:

وضع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، صباح اليوم، يصاحبه وفد مجلس الشيوخ، إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بساحة الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو بحضور فريت مباركوفيتش محمد شين، نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الفيدرالية ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الروسية، والوزير المفوض محمد شوقي زعزوع القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة جمهورية مصر العربية في روسيا.

يأتي ذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إلى روسيا الاتحادية بدعوة من رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي ويضم الوفد البرلماني المصري الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، المستشار محمود عتمان أمين عام المجلس والنائبة نهى أحمد زكي أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى.

عبد الوهاب عبد الرازق موسكو مجلس الشيوخ قبر الجندي المجهول

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