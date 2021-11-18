الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بشأن تحديث سكك حديد مصر

(مصراوي)

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم الخميس، قرارا جمهوريا بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر.

وتبلغ تكلفة المشروع 145 مليون يورو، والذي وقع بتاريخ 23 مايو الماضي.

ووافق مجلس النواب على القرار بجلسته في 29 يونيو الماضي.