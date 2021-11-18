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اليوم.. بدء الانتخابات الطلابية بجامعة حلوان

08:30 ص الخميس 18 نوفمبر 2021
اليوم.. بدء الانتخابات الطلابية بجامعة حلوان

جامعة حلوان

(مصراوي)

يبدأ ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان، اليوم الخميس، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وشدد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن كليات الجامعة استعدت لإجراء الانتخابات ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم في اتحادات الطلاب بإرادة حرة، وضرورة تحقيق الانضباط خلال سير العملية الانتخابية، لتجرى بشفافية وديمقراطية حتى يتسنى لكافة الطلاب المشاركة.

كما أوضح الدكتور حسام رفاعي أهمية مشاركة الطلاب فى العملية الأنتخابية، حيث أن هذه المشاركة تساهم فى تحقيق الديمقراطية وتنعكس على بناء شخصية الطلاب ليصبحوا قادرين تحمل المسئولية المجتمعية، للنهوض بمصر واتخاذ القرارات.

يتم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين يوم الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021، حيث يتم تلقى طلبات الطعون يوم الإثنين 22 نوفمبر 2021، كما يتم فحص الطعون يوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021، بحيث تكون انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر 2021.

وتتم انتخابات الإعادة يوم الإثنين الموافق 29 نوفمبر 2021، كما تجري انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021، وتتم اجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021، وبهذا تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021. وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الاتحادات الطلابية من الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيسا للجنة، بالإضافة إلي عضو هيئة تدريس، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، عضو قانوني، إلى جانب 2 أعضاء من الطلاب المتميزين غير المرشحين للانتخابات الطلابية.

جامعة حلوان الانتخابات الطلابية بجامعة حلوان ممدوح مهدى حسام رفاعي

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