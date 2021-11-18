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اليوم.. معكم منى الشاذلي يحيى مئوية المطرب اللبناني الراحل وديع الصافي

02:30 ص الخميس 18 نوفمبر 2021
اليوم.. معكم منى الشاذلي يحيى مئوية المطرب اللبناني الراحل وديع الصافي

الفنان الكبير وديع الصافي

(مصراوي)

يحيى برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى، والذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، الساعة التاسعة مساء، بمئوية المطرب اللبناني الراحل وديع الصافى.

ويستضيف البرنامج أنطوان وديع الصافى، نجل المطرب اللبناني وديع الصافي، حيث يقدم بعض أغانى والده خلال الحلقة ويكشف عن تفاصيل حياة وديع الصافى.

وفى وقت سابق أعرب أنطوان وديع الصافي، نجل المطرب اللبناني الراحل وديع الصافى، عن سعادته بتكريم مصر لوالده، قائلا، إن مصر هي قلب العرب، فلم تنس أن تكرم أبى الفنان وديع الصافى الذى كان محط إجماع لكل الفن العربي في العصور التي سبقتنا، متابعا: الله يخليلنا مصر ويديمها محبة.

وديع الصافي معكم منى الشاذلي منى الشاذلي لبنان

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