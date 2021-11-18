اليوم.. وزير التنمية المحلية يتفقد المناطق المتضررة من السيول بأسوان

يزور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مدينة أسوان، اليوم الخميس، لمتابعة أزمة تداعيات السيول التي تضررت منها بعض المناطق في محافظة أسوان.

يعقد وزير التنمية المحلية، اجتماعا بديوان عام محافظ أسوان، مع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وصندوق تحيا مصر ومسئولي الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لمتابعة موقف توزيع المساعدات لمتضرري السيول، كما يتفقد الوزير، عدد من المناطق التي تعرضت منازلها للانهيار الكلي والجزئي نتيجة تساقط السيول عليها.

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