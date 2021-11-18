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بعد وفاتها.. أبرز المعلومات عن الإعلامية شيرين الدويك

12:24 ص الخميس 18 نوفمبر 2021
بعد وفاتها.. أبرز المعلومات عن الإعلامية شيرين الدويك

الإعلامية شيرين الدويك

كتب مينا غالي:

توفيت مساء الأربعاء الإعلامية شيرين الدويك، المذيعة بالتليفزيون المصري، إثر أزمة صحية مفاجئة.

وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن الإعلامية الراحلة على النحو التالي:

١- تعد شيرين الدويك من الإعلاميات اللاتي حققن نجاحا علي شاشات ماسبيرو ببرامجهن، إذ كانت تقدم برنامجا أسبوعيا بعنوان جناب السفير.

٢- عملت في بدايتها كمذيعة في قنوات إيه آر تى.

٣- عملت بعد ذلك بالتليفزيون المصري وبدأت كمذيعة ربط مع البرامج، كما شاركت في تقديم مجموعة من حفلات ليالي التليفزيون.

٤- قدمت مجموعة من البرامج الناجحة منها «نص ساعة صحافة» وألبوم الذكريات.

٥- انتقلت بعدها للعمل بالقناة الأولى.

٦- قدمت برنامج "مع الناس" في رمضان على التلفزيون المصري.

٧- توفيت اليوم إثر أزمة صحية مفاجئة.

وفاة الإعلامية شيرين الدويك التليفزيون المصري أزمة صحية

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