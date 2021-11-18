بعد وفاتها.. أبرز المعلومات عن الإعلامية شيرين الدويك
كتب مينا غالي:
توفيت مساء الأربعاء الإعلامية شيرين الدويك، المذيعة بالتليفزيون المصري، إثر أزمة صحية مفاجئة.
وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن الإعلامية الراحلة على النحو التالي:
١- تعد شيرين الدويك من الإعلاميات اللاتي حققن نجاحا علي شاشات ماسبيرو ببرامجهن، إذ كانت تقدم برنامجا أسبوعيا بعنوان جناب السفير.
٢- عملت في بدايتها كمذيعة في قنوات إيه آر تى.
٣- عملت بعد ذلك بالتليفزيون المصري وبدأت كمذيعة ربط مع البرامج، كما شاركت في تقديم مجموعة من حفلات ليالي التليفزيون.
٤- قدمت مجموعة من البرامج الناجحة منها «نص ساعة صحافة» وألبوم الذكريات.
٥- انتقلت بعدها للعمل بالقناة الأولى.
٦- قدمت برنامج "مع الناس" في رمضان على التلفزيون المصري.
٧- توفيت اليوم إثر أزمة صحية مفاجئة.
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