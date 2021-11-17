بعد إيقافه بسبب "زغلول معلول".. موعد عودة مدحت شلبي للتعليق

كتب- مينا غالي:

أصدر النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ قرارًا، بإيقاف مدحت هلال محمد شلبى مقدم برنامج ومعلق رياضي عن التعليق على أي مباريات على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة داخل جمهورية مصر العربية حتى نهاية العام 2021، وذلك لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، بعد تعليقه على مباراة القمة بين الزمالك والأهلي والتي ذكر فيها عبارة "معلول حط الزغلول".

وأجرت نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، تحقيقًا مع الإعلامي مدحت شلبي، بسبب التجاوزات المتهم بارتكابها، أثناء تعليقه على مباراة القمة، بين الأهلي والزمالك، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري العام المصري والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف للزمالك.

وبحسب قرار النقابة فإن مدحت شلبي يحق له العودة للتعليق بدءًا من يوم 1 يناير 2022، ولكن هذا الموعد لن يناسب عودته للتعليق خاصةً في ظل توقف بطولة الدوري بسبب الالتزام الدولي لمنتخب مصر في معسكره الاستعدادي لبطولة أمم أفريقيا.

ويستعرض مصراوي المواعيد المنتظر أن يعود فيها "شلبي" للتعليق كالتالي:

وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته رابطة الأندية، والخاص بجدول الدوري، فقد تم تحديد موعد أول 8 جولات فقط، بسبب الالتزام الدولي لمنتخب مصر، حيث دونت في نهاية الجدول بأنه سيكون هناك توقف دولي بدءًا من 27 ديسمبر المقبل، وحتى 8 يناير 2022، على أن يعقبه انطلاق بطولة أمم أفريقيا من 9 يناير وحتى 6 فبراير 2022.

وبناءً على هذا الجدول، فإن بطولة الدوري لن تعود للظهور قبل موعد نهاية بطولة أمم أفريقيا المُحدد سلفًا.

ولكن الاتحاد الأفريقي دعا في 29 أكتوبر الماضي، لبدء تقديم العطاءات لمن يرغب في الحصول على حقوق بث مبارياته وبطولاته خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها بطولة كاس أمم أفريقيا ودوري الأبطال، وذلك في خطوة منه لمواجهة احتكار بث بطولاته الذي تم من خلال إحدى الشركات الفرنسية، على أن تسلم الشركات الراغبة في شراء الحقوق بموعد أقصاه 15 نوفمبر 2021.

وفي حال تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحصول على حقوق بث مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية أسوةً بما تم في تصفيات كأس العالم، فإن مدحت شلبي قد يعود للظهور في التعليق على مباريات المنتخب خلال فترة كأس الأمم الأفريقية من 9 يناير حتى 6 فبراير في تلك الحالة فقط.