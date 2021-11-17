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وكيل الأزهر: جناح مصر في "إكسبو دبي 2020" انعكاس لتاريخ وحضارة أبهرت العالم

11:52 م الأربعاء 17 نوفمبر 2021
وكيل الأزهر: جناح مصر في "إكسبو دبي 2020" انعكاس لتاريخ وحضارة أبهرت العالم

جناح مصر في إكسبو دبي 2020

كتب - محمود مصطفى:

زار الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الجناح المصري المشارك في فعاليات معرض "إكسبو دبي2020"، بدولة الإمارات الشقيقة، على هامش مشاركته في القمة العالمية بين أصحاب الأديان، والتي تنظمها وزارة التسامح والتعايش الإماراتية، بحضور عدد من العلماء والقادة الدينيِّن حول العالم، تحت شعار: "نحو عالم متعاطف من خلال التسامح والإيمان والتفاهم".

وأشاد الضويني بنجاح الإمارات في استضافة وتنظيم هذا الحدث العالمي الضخم، الذي يعد الأكبر منذ تفشي وباء كورونا المستجد، معبرا عن انبهاره بالتصميم المبتكر والمحتوى الفريد للجناح المصري المشارك بالمعرض، والذي يبرز تاريخ وحضارة مصر الممتدة لآلاف السنين مرورا بالتطور الهائل الذي حققته في العصر الحديث، في مجالات الصناعة والبنية التحتية والمدن الذكية والمشروعات القومية، بما يعكس ثقل الدولة المصرية ومكاناتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتشارك مصر في إكسبو 2020 دبي بجناح متميز، يقع في منطقة الفرص، ويمتد على مساحة ألف متر مربع، يزينه من الخارج نقوشًا فرعونية، ويتكون من 3 طوابق ويشكل المدخل الرئيس للجناح بوابة ثلاثية الأضلاع تحاكي تصميم الأهرامات.

إكسبو دبي 2020 محمد الضويني الأزهر الشريف

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