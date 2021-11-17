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الجيزة: إزالة 14 حالة تعدِ على حرم السكة الحديد وكورنيش النيل بالقناطر والوراق

11:01 م الأربعاء 17 نوفمبر 2021
الجيزة: إزالة 14 حالة تعدِ على حرم السكة الحديد وكورنيش النيل بالقناطر والوراق

إزالة تعديات

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة مجهوداتها في إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة وحرم السكة الحديد والنيل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وبحسب بيان اليوم، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات تحقيق الانضباط وإزالة كافة أوجه التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وقام حي الوراق بإزالة تعديات على كورنيش النيل عبارة عن جمالون مقام بالمخالفة وتم إزالته.

كما قام مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة 13 حالة تعد على حرم السكة الحديد بمساحة ٣٥٢٤ مترا وجار استكمال المجهودات وإزالة كافة التعديات.

إزالة التعديات السكة الحديد كورنيش النيل محافظة الجيزة

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