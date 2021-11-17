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الجيزة: نقل موقف السرفيس العشوائي أسفل محور "الزمر" بالعمرانية - فيديو

10:47 م الأربعاء 17 نوفمبر 2021
الجيزة: نقل موقف السرفيس العشوائي أسفل محور "الزمر" بالعمرانية - فيديو

نقل موقف السرفيس العشوائي

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، نقل موقف السرفيس العشوائي أسفل محور الفريق كمال عامر لتحقيق السيولة المرورية بالعمرانية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتيسير على المواطنين واتخاذ اللازم نحو رفع كفاءة الشوارع ومتابعة الحالة المرورية بنطاق حي العمرانية.

ويتابع حي العمرانية، الحالة المرورية بشارع الفريق كمال عامر - ترعة الزمر سابقا - بمنطقة شارع الثلاثيني ومنطقة الحسينية والتجهيز لنقل موقف السيارات العشوائي الي أسفل محور الفريق كمال عامر من أمام شارع السلام - مستشفي الصدر وذلك لتحقيق السيولة المرورية وللتسهيل على المواطنين، وذلك بتواجد محمد نور الدين رئيس حي العمرانية، وكافة الإدارات المعنية.

نقل موقف عشوائي محور الزمر العمرانية الجيزة

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