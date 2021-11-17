يعرضك للمسائلة القانونية.. عقوبات الاحتفاظ بـ"عداد الكهرباء"عند هدم وإعادة البناء

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه في حال هدم الأبنية أو أي منشأة سكنية أو تجارية، وإعادة البناء مرة آخرى، يجب على المشترك إبلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها وتقديم الأوراق المطلوبة.

وأوضح المصدر فى تصريحات لمصراوي، أنه لابد من إبلاغ شركة الكهرباء عن هدم العقار حتى لا يتعرض لفصل التيار وإلغاء التعاقد من تلقاء نفسه دون إعلان أو إنذار.

وأشار المصدر إلى أن الإجراءات بالنسبة للعداد كالتالي:-

طلب رفع العداد وتصفيته للهدم وإعادة البناء:

- يتقدم العميل للهندسة بطلب رفع العداد أو العدادات المركبة وتصفيتها.

- يتم سداد كافة المديونيات المستحقة على تلك الاشتراكات وسداد الرسوم المستحقة.

- تتم المعاينة على الطبيعة لوصف العقار ومساحته وحدوده قبل الهدم.

- يتم رفع العداد وسداد قيمة التصفية والتسوية إن وجد.

- يتقدم العميل بطلب إعادة التوصيل مرة أخري بعد الإنتهاء من إعادة البناء.

- يتم المعاينة مرة أخري للعقار بعد إعادة التيار للتأكد من الحدود والمساحة والأدوار قبل الهدم.

وهنا يفرق أمرين:-

• العميل أعاد البناء على نفس الحدود ونفس المساحة وقام بتعلية أدوار مستحدثة قبل الهدم في هذه الحالة يتم سداد قيمة ك.ف.أ عن الأدوار التي تم تعليتها، وفي حالة طلب تركيب عدادات لها يستوفي كافة المستندات المطلوبة طبقاً للتعليمات.

• العميل أعاد البناء ولكن بزيادة المساحة الأفقية (مساحة المنزل قبل الهدم) في هذه الحالة يطلب منه موافقة الوحدة المحلية على الحدود والمساحة الجديدة.

- المدة القانونية التي يمكن للعميل إعادة التوصيل فيها بعد إعادة البناء هي ستة أشهر.

- في حالة تجاوز العميل هذه المدة القانونية يتم إضافة العداد أو العدادات للمخازن.