أقساط ربع سنوية.. موقف حاجزي الإسكان المتوسط في "لكل المصريين 2"

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدء التجهيز لفرز كافة طلبات المتقدمين على إعلان الوحدات السكنية تحت الإنشاء (ثلاث غرف وصالة)، التـي سيتم تسليمها خلال 36 شهراً، والخاص بالمواطنين متوسطي الدخل فقط، والمطروحة بالمُدن التالية: بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بنـي سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، بورفؤاد.

وأكد الصندوق أنه يتم مراجعة البيانات والمستندات المسـجلة على النظام، والتـي سيتم وفقاً لها تحديد أولويات العملاء على تلك المشروعات في حالة زيادة عدد المتقدمين عليها عن عدد الوحدات المتاحة بها، وفيما يخص المواطنين المُنطبق عليهم الشروط سيتم تمكينهم من سداد الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم - طبقاً للمنصوص عليه بكراسة الشروط - ابتداءً من 1 يناير 2022 وذلك بواقع عدد 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ (ثلاث سنوات).