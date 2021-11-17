ضمن مبادرة "حياة كريمة".. وزيرة الثقافة تدشن أول منفذ لـ "كشك كتابك"

كتب- مصراوي:

دشنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أول نموذج من "كشك كتابك"، بساحة دار الأوبرا، والذي يتم تنفيذ 333 وحدة منه ضمن مشاركات وزارة الثقافة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مصر وذلك بالتعاون مع مجلس الوزراء ومؤسسة حياة كريمة والهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج وبحضور أعضاء مؤسسة حياة كريمة، والدكتور هشام عزمي أمين عام للمجلس الأعلى للثقافة، الدكتورة نيفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق القومية، الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، الدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما.

ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لدعمه المشروع.

وقالت: "يستهدف المشروع توطين الثقافة في القرى التي يتم تأهليها إيمانًا بنشر التنوير وتعزيز قيم الثقافة المصرية الأصلية".

وأضافت: "المشروع يسهم في بناء الشخصية القادرة على الحفاظ على ما تم تطويره وبناؤه من قرى مبادرة حياة كريمة، كما أنه يهدف لتوفير محتوى ثقافي يخاطب مختلف شرائح المجتمع لنشر الأفكار البناءة ومحاربة التطرف وتصويب المفاهيم خاصة لدى الشباب والمساعدة في تكوين وعي الأجيال الجديدة".

وأكدت "عبدالدايم"، أن المشروع يمثل أحد مسارات تحقيق العدالة الثقافية في مختلف ربوع مصر.

وأضافت: إن "كشك كتابك"، يضم مبادرة ثقافتك كتابك التي تتيح المطبوعات بأسعار تبدأ من جنيه حتى 20 جنيهًا وذلك لنشر المعرفة وغرس قيم التعلم وتشجيع مختلف شرائح المجتمع على القراءة والاطلاع، لبناء عقول، متابعة أنه يساهم في خلق فرص عمل من خلال إدارة وتشغيل أبناء القرى لهذه المنافذ.

وقال رئيس هيئة الكتاب، إن هذا المنفذ يعد نموذجًا تستهدف الوزارة تنفيذه بمحافظات مصر ضمن مشاركة الوزارة في مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والتي تهدف لتوفير الكتاب بأسعار مخفضة لنشر المعرفة.

وأضاف، أن "كشك كتابك"، يضم كتب الهيئة العامة المصرية للكتاب ومطبوعات الجهات المعنية بالنشر بوزارة الثقافة، منها الهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل ومطبوعات مختارة من إصدارات دور النشر الخاصة تشرف على انتقاء عناوينها الهيئة المصرية للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين ضمانا للمحتوى المعرفي.

يذكر أن مشروع "كشك الكتاب" يعد أحد محاور مشاركة وزارة الثقافة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة والذي يهدف إلى توفير مطبوعات وزارة الثقافة وإصدارات دور النشر الخاصة بعد اختيارها من قبل الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصرين لأبناء القرى بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية التي يتم الاتفاق معها لتحديد أماكن وعدد الأكشاك في كل قرية وفقا للكثافة السكانية وذلك ووزارات الداخلية،الدفاع، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، النقل وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وتتميز المنافذ بشكل جمالي يتسق مع مفردات التطوير التي تشهدها قرى حياة كريمة، كما يسهم في توطين الثقافة بأفرعها المختلفة بوصفها صناعة قادرة على توفير فرصة عمل لأبناء هذه القرى ويفتح افاق الاستثمار في الثقافة والصناعات الثقافية ومن بينها نشر الكتب وتوزيعها قادرة على منافسة غيرها من الصناعات.