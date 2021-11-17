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الطقس في 3 أيام.. عدم استقرار الأحوال الجوية وانخفاض ملحوظ بالحرارة

09:49 م الأربعاء 17 نوفمبر 2021
الطقس في 3 أيام.. عدم استقرار الأحوال الجوية وانخفاض ملحوظ بالحرارة

عدم استقرار الأحوال الجوية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس من الخميس 18 نوفمبر 2021 إلى السبت 20 نوفمبر 2021.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

الخميس 18 نوفمبر:

شبورة مائية من 5 إلى 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
أمطار خفيف على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة (30% تقريبا).

الجمعة 19 نوفمبر:

شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
ومن المتوقع هطول أمطار خفيفـة، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة (30% تقريبا).

السبت 20 نوفمبر:

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4:3) درجة مئوية على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
أمطار متوسطة إلى غزيرة: على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ( السلوم - مطروح- الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ) قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة (70:60% تقريباً).

أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري وشرق البلاد (الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - دمياط - بورسعيد - العريش ) على فترات متقطعة (70:60 % تقريبا)، وعلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة (50:40 % تقريبا).

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