الإسكان: رسائل نصية للمتقدمين لسكن "لكل المصريين 2" حال قبول تظلماتهم

كتب-محمد عبدالناصر:

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم إرسال رسائل نصية لكافة المواطنين الحاجزين الذين سيتم فرز طلباتهم، ممن قاموا بسداد مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية بسكن لكل المصريين 2 وقاموا بتسـجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين.

وأضاف عبد الحميد أن الرسائل ستصل للمتقدمين سواء المُنطبق عليهم الشروط أو غيـر المُنطبق عليهم الشروط، حيث سيتم فتح باب لتقديم طلبات التظلم للمواطنين غيـر المُنطبق عليهم الشروط كفرصة ثانية لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغيـر المُكتملة لتعديل موقفهم من غيـر مُنطبق إلى مُنطبق.

وأكدت على عدم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم والخاصة بعدم انطباق شرط الدخل (الدخل المُتجاوزة للحد الأقصى والأقل من الحد الأدنى) وكذلك عدم انطباق شرط السن المُعلن عنه سابقاً بكراسات الشروط، هذا مع إمكانية قبول التظلمات دون ذلك بشرط استيفاء المُستندات أو البيانات غيـر المُكتملة خلال تلك الفتـرة أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات.