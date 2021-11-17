Masrawy logo white

الجيزة: غلق وتشميع سناتر للدروس الخصوصية بالقناطر والحوامدية

09:27 م الأربعاء 17 نوفمبر 2021
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، غلق عدد ٢ سنتر للدروس الخصوصية، يعملان بدون ترخيص بمركز ومدينة منشأة القناطر خلال جولة ميدانية لمحمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية لما لها من أضرار على العملية التعليمية.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمدينة الحوامدية بغلق وتشميع سنتر تعليمي يحمل اسم (VIP) عمارة الأربعين شقة بشارع متفرع من طريق مصر أسيوط وتم مصادرة محتوياته وايداعها بمخازن المدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونيه وذلك بمتابعة من مجدي محب رئيس مدينة الحوامدية.

سنتر للدروس الخصوصية منشأة القناطر محافظ الجيزة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
941

إصابات اليوم

69

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

345848

إجمالي الإصابات

19636

إجمالي الوفيات

288879

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا