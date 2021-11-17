بالصور.. وزيري يتفقد قاعة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بمتحف هيوستن

ما الفرص المتاحة للحصول على شقة بفائدة 3% من التمويل العقاري؟

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تفقد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، القاعة التي تستضيف معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" المقرر افتتاحه بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية في ٢٠ نوفمبر.

ونشر "وزيري" على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا للمعرض المقرر أن يستمر في هيوستن لمدة ٦ أشهر، ثم ينتقل بعد ذلك للعرض بسان فرانسيسكو لمدة 6 أشهر آخرين.

وتابع "وزيري"، كافة التجهيزات في القاعة التي تبلغ مساحتها ثلاثة آلاف متر مربع، ومنها فتارين العرض واللوحات التعريفية والإرشادية والإجراءات التأمينية و الاحترازية المطبقة.

يضم المعرض 181 قطعة أثرية، تبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة وخاصة في عصور الدولة الوسطى والحديثة وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل والحلي وأدوات التجميل واللوحات والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، وتماثيل لبعض المعبودات على هيئة طيور وحيوانات، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.