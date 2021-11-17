ما الفرص المتاحة للحصول على شقة بفائدة 3% من التمويل العقاري؟

كتب- محمد عبدالناصر:

منذ أن أعلن البنك المركزي، عن تفعيل مبادرة التمويل العقاري الجديدة يوم 13 يوليو الماضي، بفائدة 3% ومدة سداد تصل لـ30 سنة، ويتساءل المواطنون عن كل الفرص المتاحة للاستفادة من هذه المبادرة.

وبعد التفعيل مباشرة بدأت وزارة الإسكان في الإعلان عن توفير العديد من الوحدات السكنية في كثير من المشروعات التي تتوافر مع محدودي ومتوسطي الدخل، وبداية الطرح الأول سكن لكل المصريين 2، والاستعداد للطرح الثاني خلال الفترة الحالية.

ويستعرض مصراوي في هذا التقرير كل الفرص المتاحة للحصول على شقة بالتمويل العقاري.

حجز شقق وزارة الإسكان:

وفقًا لأخر تصريحات مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فإن الفترة المقبلة ستشهد طرح جديد ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الوحدات التي سيتم طرحها ستكون ضمن شقق سكن مصر وجنة ودار مصر، حيث ستتم عملية الطرح على مرحلتين، الأولى ستكون خلال الشهر المقبل والثانية من المتوقع أن تكون أول يناير، حيث يشمل الطرح 15 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب".

وجاءت تفاصيل المشروعات الجاهزة للطرح من وزارة الإسكان على النحو التالي:-

جنة:

المشروع الأول وهو جنة للإسكان الفاخر، ويتواجد في 8 مدن جديدة هم (6 أكتوبر - الشروق - الشيخ زايد - القاهرة الجديدة - المنصورة الجديدة - المنيا الجديدة - دمياط الجديدة - ملوي الجديدة).

المشروع عبارة عن كمبوند متكامل به كل الخدمات من مناطق تجارية وبوابات أمن وسور خرساني، كما يتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب بأعلى جودة، شقق جنة متوافقة مع مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، لكن بعض أسعار الشقق تتجاوز المليون جنيه و400 ألف، وفي هذه الحالة سيتم التعامل وفقًا لمبادرة التمويل العقاري بفائدة 8% ومدة سداد حتى 25 سنة.

سكن مصر:

المشروع الثاني وهو سكن مصر للإسكان المتوسط، حيث تتواجد الشقق بـ12 مدينة جديدة هم: (أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - العبور - القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - غرب قنا - دمياط الجديدة - الشروق - ناصر "غرب أسيوط").

وحدات سكن مصر جاهزة للتسليم في معظم المدن، حيث يتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب أيضًا، لكن يوجد سور شجري حول المشروع ولا يوجد بوابات آمن، لكن يوجد حصة في الأرض من المشروع الحاجزين.

دار مصر:

المشروع الثالث وهو دار مصر للإسكان المتوسط، حيث تتواجد شقق دار مصر بـ8 مدن جديدة (15 مايو - السادات - العاشر من رمضان - حدائق أكتوبر - الشروق - القاهرة الجديدة - بدر - برج العرب الجديدة).

الإسكان المتميز:

ومن ضمن المشروعات التي سيتم طرحها أيضا الإسكان الساحلي المتميز، بمدن (رشيد الجديدة – العلمين الجديدة – دمياط الجديدة).

مشروعات متنوعة:

كما تطرح هيئة المجتمعات عددًا من المشروعات المختلفة مثل وحدات الإسكان ذي الطابع الساحلى، بمدينة المنصورة الجديدة، ويتميز الإسكان الساحلي بشكله المميز والفريد، حيث تتكون العمارات من دور أرض و5 ادوار، والعمارات كاملة التشطيب ولا يوجد بها مصعد كهربائي.

كما سيتم طرح وحدات بمشروع أرض مطار إمبابة، حيث تم طرح ما يقرب من 800 وحدة العامل الماضي، ويتميز المشروع بالقرب من المناطق الحيوية في القاهرة الكبرى.

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذي يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4 آلاف و500 جنيه للعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، أما متوسطو الدخل، فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.

لو عايز شقة بالتمويل العقاري.. ما الفرق بين مبادرتي الـ3%فائدة و8%؟

الاستفادة من التمويل العقاري خارج وزارة الإسكان:

1- يتم البحث عن الوحدة المراد شراؤها بنظام التمويل العقاري، ويمكن أن تكون الوحدة تابعة لشركة عقارية أو أحد البنوك أو شخص عادي.

2- يشترط أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وبغرض السكن الدائم.

3- يشترط أن تكون الوحدة مسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل ولا يوجد عليها أي مخالفات مالية أو عقارية.

4- بعد ذلك يتم التوجه لجهة التمويل ويمكن أن يكون بنكا أو شركة تمويل عقاري.

5- يتم تحديد ثمن الوحدة السكنية من قبل المثمن العقاري بجهة التمويل.

6- يتم سداد جدية حجز 10% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

لمحدودي الدخل.. طريقتان للحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري

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