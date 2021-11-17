ضبط مشغولات ذهبية بمطار القاهرة مع راكب أجنبي قادم من إيطاليا

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كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية، أخفاها راكب أجنبي داخل حقائبه وملابسه الشخصية، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة مصر للطيران رحلة رقم ٧٠٦ القادمة من ميلانو، اشتبه محمد يوسف مأمور اللجنة الجمركية في راكب أجنبى من أصل مصري، وتم تكليف لجنة من هيثم محمد مأمور الجمرك بإشراف إبراهيم عامر مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب، وتفتيشه ذاتيا، وتبين وجود منظار و 5 عدسات أحجام مختلفة تستخدم فى فحص المعادن، و14 كارت شهادة ضمان خاصة بالسوليتير وخواتم الألماظ، ومجموعة من كروت الفيزا داخل محفظة النقود بفحصها تبين أن بداخلها لفافات من الورق بها فصوص أحجار كريمة، أحجام وأشكال مختلفةً وداخل جيوبه 5 غوايش، و3 خواتم من الذهب المرصع بفصوص الألماظ بوزن ١٣٧ جرام .

قرر رضا أبو العزم مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.