مناقشات ساخنة بخطة للنواب بشأن قرض تنمية الصعيد الخاص بمحافظتي قنا وسوهاج

كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشات ساخنة حول قرض تنمية الصعيد الخاص بمحافظتي قنا وسوهاج، وتساؤلات من النائب مصطفى سالم لرئيس هيئة التنمية الصناعية بشأن نسب التنفيذ والمدة الزمنية المتبقية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، اليوم الأربعاء، لمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالي 2020/2021، ومناقشة حساب ختامي موازنتي هيئتي التنمية الصناعية والتنمية السياحية للعام المالي 2020/2021.

ووجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، سؤالًا لرئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء محمد الزلاط، عن قرض تنمية الصعيد.

وقال سالم: "بالنسبة لقرض تنمية الصعيد، أبرم في 2016 وانتهي المفترض في 2021، وطلبت الحكومة مد مدة القرض سنتين، وقيمته 500 مليون دولار يقابله مكون محلي بذات القيمة، لتنمية الصعيد في محافظتي قنا وسوهاج، وكان الهدف الأساسي إنشاء تكتلات صناعية واقتصادية لتنمية تلك المحافظات وخلق فرص عمل جديدة لأبناء هذه المحافظات ورفع المستوى المعيشي بها، وبعد انتهاء خمس سنوات مدة القرض، وبعد مد فترته بدأوا الترفيق في المناطق والتكتلات الصناعية، نريد معرفة ماذا تم ونسب التنفيذ والفترة الزمنية المتبقية؟".

وأضاف سالم: "أري أن القرض لم يحقق الهدف منه حتى الآن، واللجنة التنسيقية في وزارة التنمية المحلية تصدر آلاف البيانات، ولا نعرف ماذا تم ونسب التنفيذ، القرض مضى من مدته 5 سنوات دون الاستفادة منه".

واستكمل: "فيما يتعلق باختيار القرض من برنامج الأمم المتحدة كواحد من المبادرات التي تحقق أغراض التنمية المستدامة، لابد أن يعلم الجميع أن ذلك تم بناء على محددات وأهداف القرض التي تم وضعها من وزارة التخطيط ولا تتعلق بالتنفيذ الفعلي على الطبيعة".

وعقب رئيس هيئة التنمية الصناعية، قائلا: "بالنسبة لقرض تنمية الصعيد، الهيئة معنية بتنمية البنية التحتية والترفيق، وقيمة الترفيق للمناطق الصناعية والتكتلات،3.1 مليار جنيه، ونسب التنفيذ تتراوح ما بين 35 % و 40 %، وحققنا في 3 مناطق النسب التي وضعها البنك الدولي ومنطقة واحدة متبقية سنبدأ فيها، والهيئة بدأت عمل فعلي على الأرض في شهر ديسمبر 2020، فمن 2016 حتى 2018 كانت وزارة التنمية المحلية المكلفة ومن 2018 بدأت الهيئة وأصبحت مسئولة عن الترفيق".

ورد النائب مصطفى سالم: "يعني الترفيق بدأ بعد 4 سنوات من مدة القرض، ومتى سيتم الانتهاء من الترفيق"، وعقب رئيس هيئة التنمية الصناعية: سننتهي في آخر مايو عام 2022 من ترفيق المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية ستنتهي في عام 2023، والخاصة بالطرق والتنسيق".

وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن من شروط البنك الدولي زيادة نسب الإشغال في المناطق الصناعية.