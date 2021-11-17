الجيزة: استرداد 10 أفدنة أملاك دولة بالعياط ومعاقبة المخالفين

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، استرداد 10 أفدنة أراضي أملاك دولة متعد عليها بمنطقة جبل جرزا بمركز العياط.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بعد إزالة كافة التعديات عليها في إطار الموجة 18 لإزالة التعديات، مؤكدة أنه جار استكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين لمعاقبتهم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات تحقيق الانضباط وإزالة كافة أوجه التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.