حدث في 8 ساعات| حقيقة شراء الحكومة القمح من المزارعين بأسعار مخفضة وأماكن شقق "كل المصريين 2"
كتب ـ يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، توجيه الرئيس السيسي، بتوسيع نشاط مشروع "مستقبل مصر" باستغلال أصول الدولة ومواردها، والحكومة تكشف حقيقة اعتزامها شراء محصول القمح من المزارعين بأسعار منخفضة، ووزارة الإسكان تعلن أماكن شقق سكن لكل المصريين 2 الجاهزة للاستعلام والتسليم، وهيئة الأرصاد تعلن خريطة الأمطار في 6 أيام مقبلة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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