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حدث في 8 ساعات| حقيقة شراء الحكومة القمح من المزارعين بأسعار مخفضة وأماكن شقق "كل المصريين 2"

06:39 م الأربعاء 17 نوفمبر 2021
حدث في 8 ساعات| حقيقة شراء الحكومة القمح من المزارعين بأسعار مخفضة وأماكن شقق "كل المصريين 2"

حدث في 8 ساعات

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، توجيه الرئيس السيسي، بتوسيع نشاط مشروع "مستقبل مصر" باستغلال أصول الدولة ومواردها، والحكومة تكشف حقيقة اعتزامها شراء محصول القمح من المزارعين بأسعار منخفضة، ووزارة الإسكان تعلن أماكن شقق سكن لكل المصريين 2 الجاهزة للاستعلام والتسليم، وهيئة الأرصاد تعلن خريطة الأمطار في 6 أيام مقبلة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي خالد عبد الغفار مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مجلس النواب محصول القمح طارق شوقي الطقس حجز شقق الإسكان مي عبد الحميد

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