"الإنتاج الحربي" تشارك في معرض "التجارة البينية الإفريقية" بجنوب أفريقيا

مصراوي):

تشارك وزارة الإنتاج الحربي في معرض "التجارة البينية الأفريقية" والذي يعقد خلال الفترة من 14 إلى 22 نوفمبر الجاري بمدينة دربان بجنوب أفريقيا.

ويستهدف المعرض توفير منصة فريدة لإيجاد آلية متطورة لتبادل معلومات التجارة والاستثمار والسوق بين أصحاب الأعمال والمستثمرين والصناع من مختلف الدول الأفريقية لدعم زيادة التجارة الأفريقية البينية إلى جانب مناقشة الحلول الخاصة بالتحديات التي تؤثر على التجارة والاستثمارات بين البلدان الأفريقية.

ويشارك بالمعرض عدد من شركات الإنتاج الحربي وهي: (حلوان للمسبوكات، شبرا للصناعات الهندسية، حلوان للصناعات غير الحديدية، حلوان للصناعات الهندسية، بنها للصناعات الإلكترونية، حلوان للأجهزة المعدنية)، وذلك من خلال عرض مواد دعائية وفيلمية عن أبرز منتجاتها التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات الصناعية.