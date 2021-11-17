قومي المرأة يحتفي بنجاح مشروع" إنتاج السماد العضوي" لتمكين المرأة اقتصاديا بالمنيا

القاهرة- (أ ش أ)

نظمت لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومي للمرأة زيارة إلى محافظة المنيا للاحتفال بنجاح مشروع "إنتاج السماد العضوي (الكمبوست)"، بالشراكة مع بنك بلوم، لتمكين المرأة الريفية اقتصاديًا من خلال مشروعات الاقتصاد البيئي.

وأعربت ماري لويس بشارة عضوة المجلس ومقررة اللجنة، في تصريح اليوم الأربعاء، عن سعادتها بنجاح المشروع الذي يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، وهو الأمر الذي يعد من أهم أولويات المجلس، موضحة أن الزيارة تضمنت العديد من الأنشطة، منها الاحتفال بتكريم المستفيدات من المشروع في دورته الأولى، ومتابعة سير المرحلة الثانية من المشروع، فضلا عن متابعة مشروع استخلاص الزيوت العضوية تمهيدا لبدء العمل به من الشهر القادم.

كما أشارت إلى أنه تم تكريم المستفيدات من المشروع وشركاء النجاح فيه وهم جمعيتي "شباب الروبى"و"رؤية حياة"، وذلك بمقر فرع المجلس بمحافظة المنيا بحضور الدكتورة منال أبو سمرة مقرر الفرع وبحضور عضوات و أعضاء اللجنة.

ووجهت الشكر للدكتور صلاح يوسف عضو اللجنة وخبير المشروع على جهوده في متابعة السيدات وتوجيههن في ظل التحديات التى تواجه العمل الميداني بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا.

وأكدت أنه تم خلال الزيارة تنفيذ التدريب الثاني للسيدات بمشروع استخلاص الزيوت الطبية والعطرية تمهيدًا لبدء العمل به من الشهر القادم، حيث قام الدكتور أبانوب جمال خبير المشروع بالتدريب على استخلاص الزيوت واستخدامها في إنتاج منتجات طبية وتجميلية تم تنفيذها بالفعل بأيد السيدات المستفيدات من المشروع.

وأضافت أنه تم تنفيذ مسرح عرائس تفاعلي بمقر جمعية شباب الروبي بالتعاون مع فرع المجلس بالمنيا وهيئة كير، وتناول بعض قضايا المرأة مثل الحرمان من التعليم وكثرة الإنجاب والتمييز، فضلا عن عقد ندوة بمقر الجمعية عن خطورة المبيدات الكيماوية والطرق الآمنة للتخلص منها ، حاضر فيها الدكتورة هالة أبو يوسف الخبيرة بمركز البحوث الزراعية.