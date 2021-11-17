وثقتها الكاميرات.. الجيزة: ضبط جامعي قمامة من المنازل يلقون المخلفات بالطريق العام - فيديو

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، ضبط جامعي قمامة من المنازل يلقون بالمخلفات في الطريق العام بحي الدقي.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية لحالة النظافة بالشوارع وتكثيف حملات رفع المخلفات مع متابعة التزام الشركات والمتعهدين بجمع القمامة ونقلها لنقاط الجمع ومحطات المناولة والمقالب التي حددتها المحافظة.

وأوضحت المحافظة، أن الحملات الميدانية، تمكنت من خلال أجهزة حي الدقي من رصد قيام أحد جامعي القمامة من الوحدات السكنية بجمع القمامة من المنازل وإلقائها بالطريق العام بدلاً من نقلها وتفريغها بالمقالب العمومية ومحطات المناولة المصرح بها من قبل المحافظة، الأمر الذي يسيء للمظهر العام للطريق ومخالفة يحاسب عليها القانون.

وقامت محافظة الجيزة، من خلال حي الدقي وبالتنسيق مع قسم شرطة الدقي بتفريغ الكاميرات والتي وثقت المخالفة بالكامل بدءاً من جمع القمامة وحتى إلقاءها بالطريق العام، وتم التعرف على المخالفين.

وتابعت المحافظة، تم ضبط عدد 2 مخالف خلال حملات على مدار يومين وتم تسليم كلاً منهما لقسم شرطة الدقي والتحفظ على السيارات المستخدمة وحجزها بالقسم وتم عرض كلا منهما على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة وذلك في إطار تحقيق الردع للمخالفين.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة وأجهزة المتابعة والرصد بمواصلة الجهود لضبط السيارات التي تلقي المخلفات والرتش بالطريق العام والجزيرة الوسطى للشوارع الرئيسية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.