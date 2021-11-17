"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 60 ألف طن قمح روماني

(مصراوي):

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال مناقصة عالمية، على شراء 60 ألف طن قمح روماني.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين بتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن الشحن سيكون خلال الفترة (1 - 15) يناير 2022.