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"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 60 ألف طن قمح روماني

05:27 م الأربعاء 17 نوفمبر 2021
"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 60 ألف طن قمح روماني

استيراد القمح

(مصراوي):

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال مناقصة عالمية، على شراء 60 ألف طن قمح روماني.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين بتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن الشحن سيكون خلال الفترة (1 - 15) يناير 2022.

استيراد القمح القمح الروماني هيئة السلع التموينية

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