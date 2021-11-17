بالصور.. وزير الري يكرم ٢٢ من المتدربين الأفارقة بـ ١٧دولة

(مصراوي):

كرم الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، ٢٢ متدرب بعدد من الدول الإفريقية، وتسليمهم شهادات إتمام المشاركة في الدورة التدريبية الثانية في مجال "تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشآت المائية" والتي نظمها المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة.

ورحب عبدالعاطي، بالمتدربين الأفارقة بوجودهم في مصر، مهنئًا باجتيازهم لهذه الدورة التدريبية، ومعربًا عن أمله في تحقيق الهدف المرجو منها في رفع قدرات المشاركين على المستوى الفني، وتبادل الخبرات والأفكار بين المتدربين من مختلف الدول.

وقال وزير الري، إن هذه الدورة تعد أحد الدورات التدريبية التي تقدمها الوزارة للمتدربين من الدول الإفريقية الشقيقة في مجال المياه بهدف دعم القدرات البشرية للمتخصصين بالدول الإفريقية بما يسمح بتحسين عملية ادارة الموارد المائية بهذه الدول.

يذكر، أنه تم عقد الدورة التدريبية "تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشآت المائية" بمركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومي لبحوث المياه، خلال الفترة من ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ حتى ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ بهدف تدريب الباحثين والمتخصصين من أبناء القارة الأفريقية على التصميم والتشغيل الأمثل للمنشآت المائية والمتابعة الدورية لها للحفاظ على اتزانها وسلامتها بالإضافة إلى الصيانة الدورية لها للحفاظ على المياه، وذلك بمشاركة (٢٢) متدرب من دول (السودان – تنزانيا - الكونغو الديمقراطية - جنوب السودان - رواندا - بوروندى - مالاوى - غانا - بوركينافاسو – تشاد – الجابون - غينيا كوناكرى - غينيا بيساو - مالى - النيجر - سيراليون - أنجولا - مصر).