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القابضة للمياه: ورشة عمل لإجراءات التوعية بترشيد الاستهلاك ضمن مبادرة حياة كريمة

03:38 م الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورشة عمل لإدارات التوعية بالشركات التابعة لوضع منهجية وخطط الأعمال المرحلية المكون المجتمعي والتوعوي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي شملت صياغة رسائل التوعية لكل مرحلة من مراحل المبادرة.

واتفقت ورشة العمل على تحديد مجموعة من الرسائل التوعوية قبل وأثناء تنفيذ المشروعات لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات القومية الجارى تنفيذها، مع ضرورة الحفاظ علي الاستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة في البنية التحتية لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي، واستمرار رسائل التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والتعامل السليم مع شبكات الصرف الصحي.

وكرم الدكتور ابراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، كلا من بهية عباس و سمية غطاس مديرا التوعية بشركتى الصرف الصحي بالإسكندرية والقاهرة، على جهودهما خلال الفترة الماضية لتطوير أداء إدارات التوعية، وتحديد أطر العمل العلمية لتكون دليلا لكافة العاملين بإدارات التوعية، جاء ذلك أثناء حضور مديري إدارات التوعية بالشركة القابضة والشركات التابعة.

القابضة لمياه الشرب ورشة عمل ترشيد الاستهلاك مبادرة حياة كريمة

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