أكاديمية مصر للطيران توقع عقدين جديدين مع شركتين هندية وسودانية

كتب - محمد عبيد:

شهد الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، توقيع عقد تدريب بين كل من أكاديمية الشركة للتدريب، وطيران بيردمان الهندي، ويهدف العقد إلى الانتشار وتقديم خدمات الأكاديمية للمتدربين الأفراد والشركات من السوق الهندي، وذلك من خلال تدريب الطيارين على أجهزة الطيران التمثيلي لطرازات البوينج B737-800 والبوينج B777 والإيرباص A320.

ووقع الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس أكاديمية مصرللطيران للتدريب، ومن الجانب الهندي Mridul Gujral رئيس مجلس إدارة الشركة الهندية، وذلك على هامش مشاركة مصر للطيران في فعاليات معرض دبي الدولى للطيران.

واكد رئيس الشركة الهندية أن هذا التعاون هو امتداد لمصر للطيران بالهند، حيث سيساعد علي زيادة حجم الأعمال من خلال التوسع في تدريب طياري الطرازات المختلفة، ولن يكون قاصرا علي طراز بعينه، وأثني على الخدمات المقدمة بالأكاديمية من حسن الاستقبال والمستوى المتميز للخدمات التدريبية المتنوعة.

وقامت أكاديمية التدريب أيضا في معرض دبي للطيران بتوقيع عقد مع شركة "تاركو" السودانية للطيران، وقام بالتوقيع الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس الأكاديمية، والمهندس عزالدين أحمد حسن مدير عام الصيانة بشركة "تاركو" السودانية.