بنسبة نجاح 98%.. تفاصيل اعتماد معايير المعامل الطبية دولياً

كتب - أحمد جمعة:

احتفلت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية اليوم، بحصول المعايير المصرية الخاصة بمعامل التحاليل الطبية التي أصدرتها الهيئة على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا" للمرة الأولى في تاريخ المنظومة الصحية.

وأعلن الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حصول معايير اعتماد معامل التحاليل الطبية 2021 الصادرة عن الهيئة على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا" بنسبة نجاح بلغت 98%، مؤكدا أن معامل التحاليل الطبية على اختلاف أنواعها التي ستقوم بتطبيق هذه المعايير ستتمكن من تقديم خدمات صحية ترقي إلي مثيلاتها العالمية مع الضمان التام لدقة نتائجها.

وعلق رئيس الهيئة على نسبة النجاح الكبيرة التي حصل عليها إصدار المعايير المصرية بأن هذا الإنجاز يمثل دافعا كبيرا للاستمرار في الحفاظ على تلك المكانة الدولية المرموقة في الاصدارات التالية للهيئة فيما يتعلق بالمعايير الخاصة بالصيدليات العامة، ومراكز العلاج الطبيعي، ومراكز الأشعة، وغيرها من الإصدارات، مشيرا إلى إصدار هذه المعايير تم بفريق عمل مصري خالص ضم عدد من الخبراء المصريين من مختلف الهيئات الجامعية والحكومية وذات الطبيعة الخاصة لعمل معايير مصممة طبقاً للواقع المصري ومعطيات النظام الصحي الحالي مع الالتزام بأحدث المعايير والتوصيات الدولية في مجال الجودة والامان المعملي مما يعمل على احداث نقلة نوعية لهذا النظام حتي يكون في مقدمة النٌظم الصحية العالمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته اليوم الهيئة بحضور الدكتور كارستين انجل المدير التنفيذي للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "اسكوا"، والدكتور أسلام أبو يوسف نائب رئيس الهيئة، والدكتور سيد العقدة والدكتور أحمد صفوت اعضاء مجلس ادارة الهيئة، والدكتور حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة ونخبة من الخبراء والمتخصصين.

وفي كلمته بالمؤتمر، وجه المدير التنفيذي للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية التهنئة للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، نيابة عن أعضاء الجمعية لفريق المراجعين الدوليين القائمين علي عملية المراجعة، لحصولها على الاعتماد الدولي لثالث إصدار لها من المعايير وهو "دليل اعتماد المعامل الاكلينيكية" حيث حصلت كذلك على الاعتماد الدولي لدليل "معايير اعتماد المستشفيات"، ودليل "معايير اعتماد المنشآت الصحية الأولية"، وذلك من المرة الأولى للتقدم للاعتماد.

وخلال المؤتمر، أعلن رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إطلاق اطلاق المنصة الإلكترونية التفاعلية للمعامل الطبية والتي تعد الأولى من نوعها في مصر والعالم العربي والتي تُمثل نقلة نوعية في مجال المعامل الطبية بما تتيحه من برامج تعريفية وتعليمية ومحتوى مرئي وأدوات استرشاديه تتيح لجميع مقدمي الخدمات المعملية في مصر التعرف على كيفية التطابق مع متطلبات المعايير الواردة في دليل اعتماد المعامل الطبية والوصول بالأداء إلى المستوى الذى تستطيع معه المعامل الطبية النجاح في الحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأضاف أن المنصة تتيح كذلك آليات المقارنة بين المعامل بعضها البعض وهو الأمر الذي يمثل جوهر ضمان جودة الاختبارات المعملية وتحسينها بصفة دورية ومستدامة.

وأوضح أن حصول المعمل على اعتماد الهيئة هو بوابة الانضمام للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن أهم ما يميز معايير اعتماد المعامل المصرية دون مثيلاتها على مستوى العالم أنها وجهت نحو فتح طريق التواصل المباشر بين طبيب المعمل الإكلينيكي والطبيب المعالج للحالة للتشاور حول مدى احتياج المريض لاختبارات معملية دون أخرى وتوقيتاتها المناسبة وفقا لأحدث الاختبارات الدولية حسب تطور حالة المريض، وهو ما نخطط لتفعيله في منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال ربط كل مقدمي الخدمات الصحية داخل المنظومة بنظام اليكتروني موحد.

وأكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف ضم جميع فئات المعامل (الحكومية والجامعية والقطاع الخاص) مؤكدا أن الباب مفتوح أمام جميع معامل القطاع الخاص بجميع المحافظات أيا كان حجم عملها أو مستويات الخدمة التي تقدمها فور تسجيلها واعتمادها