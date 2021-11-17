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شوقي: صعود مصر للمركز 39 بتصنيف USNews لجودة التعليم

02:41 م الأربعاء 17 نوفمبر 2021
شوقي: صعود مصر للمركز 39 بتصنيف USNews لجودة التعليم

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر صعدت إلى المركز 39 ضمن تصنيف USNews لأعلى ٧٨ دولة في جودة التعليم.

وفي هذا السياق، قال موقع USNews إن تصنيف أفضل الدول حول العالم لعام 2021 في مجال التعليم جاء بناءً على دراسة مسحية عالمية، اعتمدت على مدى قدرات وجودة نظم التعليم العام في الدول محل الدراسة.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى إشادة جامعة "هارفارد" بمستوى "بنك المعرفة المصري" وكذا تعامل مصر فى قطاع التعليم مع جائحة "كورونا".

طارق شوقي وزير التربية والتعليم تصنيف USNews اجتماع مجلس الوزراء

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