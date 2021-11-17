وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

كتب- داليا شبل:

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي عقد بقاعة اجتماعات مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، بحضور د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والسادة رؤساء جامعات (مطروح، الإسكندرية، العريش، بنها، قناة السويس، الفيوم، حلوان) ونواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح التقرير أن المجلس ناقش خلال اجتماعه عددًا من الموضوعات الهامة الخاصة بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى الجامعات المصرية، منها: متابعة دور وجهود الجامعات في مواجهة ظاهرة الأمية، وذلك في إطار المشروع القومي للقضاء على الأمية في مصر، بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وأشار التقرير إلى اعتماد المجلس محضر اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الجامعات المصرية للمشروع القومي لمحو الأمية رقم (16) بتاريخ 26/10/2021، مشيدًا بجهود الجامعات في مواجهة ظاهرة الأمية، وتحقيقها مراكز متقدمة وغير مسبوقة في هذا الصدد.

كما استعرض المجلس تقريرًا حول جهود الجامعات في القضاء على الأمية في مصر خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى يوليو 2021، والتي أدت إلى زيادة كبيرة وملموسة فى أعداد من تم محو أميتهم، رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا .

كما استعرض المجلس تقريرًا أيضًا عن إنجازات قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات من يوليو حتى سبتمبر2021.

ناقش المجلس خطة القوافل التنموية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات عن العام الجامعى ( يناير 2022 حتى ديسمبر 2022 ) في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما استعرض المجلس أنشطة الجامعات فى مجال خدمة المجتمع خلال الفترة الحالية.