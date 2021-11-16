كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن حالة الطقس والأمطار خلال الـ 72 ساعة القادمة.

وقالت الهيئة، في بيانها، اليوم الثلاثاء، إنه يسود نهارا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر على جميع الأنحاء.

ويشهد طقس اليوم الثلاثاء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم - مطروح - الإسكندرية) على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

وبداية من الساعة 10 مساء اليوم وحتى صباح غدا الأربعاء تشهد مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري سقوط أمطار على فترات متقطعة بنسبة 20% إلى 30% وقد يصاحب ذلك سحب رعدية أحيانا.

وفيما يتعلق بطقس الأربعاء 17 نوفمبر، فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية - الغربية)، على فترات متقطعة بنسبة 40% إلى 50% يصاحبها نشاط رياح.

كما توجد أمطار خفيفة صباحا على مناطق متفرقة من وسط وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسب من 20% إلى 30% تقريبا.

وحول طقس الخميس 18 نوفمبر، توجد شبورة مائية من 5 إلى 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما توجد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا، إلى جانب نشاط الرياح أحيانا على مناطق متفرقة من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.