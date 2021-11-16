الحكومة تدرس رفع قيمة الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق

كتب - محمد غايات:

​ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، والمسئولين والمستثمرين السياحيين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مقترح برفع قيمة الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك في إطار استهداف شرائح أعلى في الانفاق من السائحين.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، سيتم عرض هذا المقترح خلال اجتماع مجلس الوزراء، كما تمت مناقشة نتائج ربط مقاصد السياحة الشاطئية بمقاصد السياحة الثقافية.

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