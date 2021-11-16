الجيزة: إزالة قاعة نقابة المهندسين لحجب رؤية النيل - فيديو

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، إزالة بعض العوائق التي تحجب رؤية النيل الخاصة بقاعة تابعة لنقابة المهندسين، بالتزامن مع الأعمال التي تنفذها المحافظة لتطوير وتجميل شارع النيل ليظهر بالشكل الحضاري.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والتنسيق الكامل بين محافظة الجيزة ونقابة المهندسين وتنفيذا للمجهودات التي تنفذها محافظة الجيزة في أعمال التطوير.