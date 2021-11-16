قومي حقوق الإنسان يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للتسامح

كتب- محمد نصار:



شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في الاحتفال باليوم العالمي للتسامح.

وأكد المجلس، في بيان، أن التسامح هو احترام وقبول وتثمين التعددية التي تتسم بها ثقافة عالمنا اليوم، والتسامح هو الاحتفال بالثراء الذي تتسم به اشكال التعبير وإدارة أمورنا الحياتية، و تعدد الآراء ووجهات النظر، بشأن الاعتقاد، والاعراق والسياسات، والتي تمثل الوان المجتمعات المختلفة.

وأكد المجلس أهمية إدراك أن تنوع السلوك الإنساني، والثقافات العالمية، والحريات الأساسية يجعل العالم أكثر جمالا، كما أن تنامي العنف الذي تشهده العديد من المجتمعات قد زاد من الأهمية الحيوية للتسامح بمفهومه الإيجابي والتفاعلي ، ليصبح التسامح هو احترام حقوق الآخرين وحرياتهم ، يتعدى مجرد الواجب الأخلاقي، ليصبح احد متطلبات العصر الذي نعيشه، وتقع علي الدول مسئولية سن التشريعات التي تكفل المساواة في التمتع بحقوق الانسان ودعم التسامح ونبذ العنف. ويصبح التعليم أداة رئيسية تمهد الطريق لتحقيق هذا الهدف

وشدد المجلس على أن مواصلة التعليم في مجال التسامح أصبح ضرورة ملحة، ولذا ينبغي أن تسهم السياسات والبرامج التعليمية في تعزيز التفاهم والتضامن والتسامح بين الأفراد.

وأشاد المجلس باحتضان المجتمع المصري بجميع أطيافه، و بحضارته الممتدة عبر العقود ، القيم والمفاهيم الخاصة بالتسامح الديني والتعايش السلمي ، والتي كانت ومازالت مصدر القوة للمجتمع وأحد اسباب حالة الاستقرار والتنمية التي تشهدها البلاد من تعزيز الحرية الدينية للجميع، و ثقافة الحوار والتفاهم بين الأديان، ومكافحة خطاب الكراهية والتعصب.

وتابع: وكانت مصر دائما على مر العصور تفتح ذراعيها للتعددية والثراء والتنوع الثقافي ، الأمر الذي أسهم في تعزيز قوة مصر الناعمة.

ومن الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة تحتفي في 16 نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتسامح، حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى الاحتفال بهذا اليوم؛ بهدف تحقيق السلام وحياة لائقة بالإنسان في مختلف الثقافات والأديان.