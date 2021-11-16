ممثل الحكومة أمام "نقل النواب" يكشف موعد الانتهاء من وصلة "جمصة - دمياط الجديدة"

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيفلين متى، والنائبة هناء فاروق، بشأن عدم رصف الطريق الدولي الواصل بين جمصة ومدخل دمياط الجديدة، هذا بالإضافة إلى منزل الكوبري الرابط بين جمصة والطريق الواصل الساحلي المؤدي إلى محافظة بورسعيد.

وقالت النائبة هناء فاروق، إن الطريق الدولي الساحلي طريق رئيسي يربط بين أكثر من محافظة ويجب الاهتمام به من رصف وإعادة تأهيل ويكون هناك خطة ونتابعها.

من جانبها طالبت النائبة إيفلين متي، بالبدء فورًا في رصف الواصلة بين جمصة ومدخل دمياط الجديدة، مؤكده أن هذه الوصله "الكيلو ونص" تم وضع طبقة سن ويخرج منها رزاز وأتربة تتسبب في هلاك الزرع حيث أن هذه المنطقة عليها مزارع كتيرة، عندما تم إحلال وتجديد الطريق، تم تكسير الطريق منذ عام ولم يتم رصفه رغم أنه طريق مؤدي إلى جمصة، والعديد من المزارع ولم يستطيعوا زراعة أراضيهم هذا العام بسبب الطريق الذي مازال في حالة تكسير ولا أحد يستطيع السير عليه.

وعلقت ممثلة الحكومة المهندسة منار عبدالهادي مدير بالهيئة العامة للطرق والكباري، أنه جاري العمل بالوصلة بين دمياط الجديدة وجمصة بطول كيلو ونص، وسيتم إنهاء العمل بها خلال شهر وستنتهي مع بداية العام الجديد 2022.

من جانبه طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، موافاة اللجنة خلال شهر ونصف بخطاب يتضمن إنهاء العمل بالوصلة وسيتم دعوة ممثلة الحكومة لاجتماع اللجنة للإطلاع على ما تم الإنتهاء من عمله.

وأضافت عبدالهادي، أن باقي الطريق منزل الكوبري الرابط بين جمصة والطريق الواصل للساحلي، بطول 30 ك ، صدر له أوامر إسناد من مجلس الوزراء لتطوير وتوسعة الطريق.

ومن جانبها طالبت اللجنة بموافاتها ببرنامج زمني ومالي لإنهاء الطريق وأسماء الشركات المنفذة.