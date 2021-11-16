مطالبة برلمانية بمنع جهاز ربيع ياسين من تدريب المنتخبات



كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مطالبة بمنع الجهاز الفني لمنتخب الشباب، الذي انسحب من بطولة شمال افريقيا، من العودة لتدريب المنتخبات الوطنية مرة أخرى.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة بشأن انسحاب منتخب الشباب من بطولة شمال أفريقيا.

وقالت النائبة أمل سلامة، إن مصر تشارك ضمن بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا العام المقبل، إلا أنه وبسبب إصابة 13 لاعبًا بفيروس كورونا تم اتخاذ قرار بالانسحاب من البطولة.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأفريقي "كاف"، اعتبر المنتخب الوطني للشباب منسحبًا أمام منتخب ليبيا بعدما جاءت قائمة المباراة دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء بين المنتخبين ضمن بطولة شمال افريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا العام المقبل.

وأضافت ، بأن الكاف احتسب اللقاء لصالح منتخب ليبيا بعدما أصيب عدد كبير من لاعبي منتخب الشباب وربيع ياسين المدير الفني بفيروس كورونا، لافتة إلى أن أعداد اللاعبين المصابين وصل الى 15 لاعب فور وصولهم مصر حيث أظهرت نتائج المساحات الطبية التي أجريت على بعثة المنتخب الوطني للشباب فور وصولها القاهرة عائدة من تونس عن استمرار إيجابية 15 لاعبا بالإضافة إلى إيجابية لاعبين اثنين آخرين واستمرار إيجابية ربيع ياسين المدير الفني وعامل المهمات.

وطالبت النائبة، بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن للوقوف على أسباب إصابات لاعبي المنتخب الوطني، ومن المسئول عن إهمال الإجراءات الاحترازية وتعريض منتخبنا لخطر الإصابة بكورونا، ومن المسئول عن انسحاب منتخبنا الوطني من البطولة بهذا الشكل.

من جانبها اقترحت النائبة آية مدني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صدور توصية من اللجنة، بمنع الجهاز الفني لفريق الشباب كاملا من تقلد أي مناصب إدارية في اتحاد الكرة المصري مستقبليا لانهم اخطأوا في حق الرياضة المصرية وهو ما رد عليه مسئول وزارة الشباب، بأنه في حال ورود توصية من اللجنة سيتم إحالتها إلى اتحاد الكرة.

ووردت وزارة الشباب علي طلب الإحاطة، بأن المنتخب تم اختراقه أثناء تطبيق سياسة المجموعة المغلقة ليصاب معظم أفراد بعثة المنتخب الوطني للشباب، ثم شكل الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة تقصي حقائق والتي أسفرت نتيجة التحقيق عن إقالة الجهاز الفني للمنتخب بسبب الإهمال في الحفاظ على اللاعبين واتخاذ الإجراءات الاحترازية لهم ومما أدى إلى قرار انسحاب المنتخب الوطني للشباب من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا العام المقبل.

وفي سياق مختلف هاجمت النائبة أمل سلامة، الاتحاد المصرية للفروسية واتهمته بتعمد عرقلة أحلام لاعبين مصنفين عالميًا في الفروسية من خلال وضع العراقيل أمامهم مما دفع هؤلاء اللاعبين الذي حصلوا على ميداليات عديدة لاعب في دول أجنبية، منهم سامح الدهان الملقب بالفرعون المصري ويلعب حاليًا في انجلترا.