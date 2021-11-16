وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادي الجديد النهوض بـ 3 صناعات

كتب - أحمد مسعد:

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، كيفية النهوض بصناعة الحرير وتعميم التجربة في كل مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية.

وذكرت الوازرة - في بيان اليوم الثلاثاء- أن ذلك يأتي في إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته إلى محافظة الوادي الجديد الخميس الماضي.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء - الاهتمام بالمناحل لاستغلال إمكانيات الوادي المتنوعة في إنتاج عسل نحل عالٍ الجودة، فضلًا عن كيفية تطوير والنهوض بصناعة التمور واستنباط أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية، خاصة بعد تطوير مصنع التمور مع وضع خطة متكاملة لمكافحة سوسة النخيل؛ نظرًا لأن المحافظة تشتهر بزراعة النخيل.

وناقشا الاستفادة من مخلفات النخيل في صناعة الأعلاف والأسمدة والكمبوست واستخدامها في الزراعات العضوية، فضلًا عن سبل دفع مشروعات تحديث الري بالمحافظة والتحول من نظم الري القديمة لأساليب الري الحديثة.​