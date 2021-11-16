حدث في 8 ساعات| توجيه للسيسي بشأن لقاحات كورونا.. وطقس غير مستقر من السبت

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وتناول الاجتماعي متابعة الوضع الوبائي الراهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، وإعلان هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تتعرض لها مصر بداية الأسبوع المقبل.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: