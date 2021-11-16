أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع رئيس "القومي للصحة" تنظيم برامج وأنشطة توعوية مشتركة

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الثلاثاء، الدكتور طارق معروف نائب وزير الصحة، رئيس المجلس القومي للصحة.

وبحث الجانبان أوجه التعاون المشتركة بين المجمع والمجلس في إطار تحقيق الاستراتيجية العامة للدولة في مجال التوعية المجتمعية،

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، حريص على التعاون الفعّال والمثمر مع مختلف مؤسسات وهيئات الدولة بما يحقق ريادتها على كافة الأصعدة والمستويات خاصة فيما يتعلق بالبرامج والأنشطة التي تتعلق بوعي الإنسان ومتطلبات حياته المعرفية، بما يغلق الباب أمام محاولات تشويه عقولهم بأفكار خبيثة تسعى لهدم المجتمع وتعرقل كل محاولات البناء والتطوير.

وأضاف "عيّاد"، أن اللقاء ناقش إمكانية عقد بروتوكول تعاون مشترك بين مجمع البحوث الإسلامية والمجلس القومي للصحة والسكان، والاستفادة من الجانب المعلوماتي المتاح لدى الطرفين في تنظيم مجموعة من الحملات التوعوية مع المواطنين على مستوى قضايا مجتمعية وأسرية مهمة يحتاج الناس فيها إلى المعرفة والفهم، فضلًا عن مناقشة إقامة سلسلة من اللقاءات والندوات التثقيفية وعقد ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة، وتبادل الإصدارات العلمية للمجمع والمجلس.

وأبدى الدكتور طارق معروف سعادته بالتعاون الذي يستهدف توعية المجتمع المصري، مثمنًا دور الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية فيما يقوم به من جهود على الجانب العلمي والدعوي والتوعوي، ودوره في رعاية وحماية الأسر المصرية، والمجتمع المصري.