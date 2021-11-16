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مدبولي: تشكيل لجنة عليا استعدادًا لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ

05:59 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
مدبولي: تشكيل لجنة عليا استعدادًا لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، مع سامح شكري، وزير الخارجية.

وخلال الاجتماع تم استعراض آلية تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببدء الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في نوفمبر ٢٠٢٢، في ضوء ما يحظى به هذا الحدث الكبير من اهتمام عالمي مكثف، فضلاً عما يمثله اختيار مصر لاستضافته من ثقة وتقدير كبيرين من جانب المجتمع الدولي للدولة المصرية.

وبناء على التكليفات الرئاسية، سيتم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء، تضم في عضويتها كل الوزراء والجهات المعنية، من أجل اتخاذ كل الخطوات والإجراءات التي تضمن خروج هذا المؤتمر العالمي في أفضل صورة ممكنة، لا سيما في ضوء ما أبدته العديد من الدول من رغبة واستعداد للتعاون مع مصر لإنجاح المؤتمر.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مؤتمر تغير المناخ سامح شكري

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